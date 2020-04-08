ناقل للأمراض والفيروسات.. برلمانية تنتقد تجاهل "البيئة" مكافحة انتشار الذباب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ميرا إبراهيم:

تقدمت النائبة منى منير، عضو مجلس النواب، اليوم الأربعاء، بطلب إحاطة موجه إلى رئيس مجلس الوزراء، ووزيرة البيئة، بشأن تجاهل وزارة البيئة مكافحة انتشار الذباب؛ ما سيتسبب في نقل البكتيريا والأمراض وتهديد صحة المواطنين.

وأوضحت منير، خلال طلبها الذي تقدمت به، أنه في ظل اتخاذ الحكومة كل الاحتياطات والإجراءات الوقائية لمواجهة فيروس كورونا، والعمل على تحصين المواطنين ضد أي فيروسات أو أمراض من الممكن أن تؤثر بالسلب على صحة المواطنين، عاود الذباب في موسم انتشاره، الذي ينشط طبقًا لتغيُّر المناخ؛ إذ ينتشر بكثافة عالية خلال فصل الخريف الذي يعتبر مناخًا مناسبًا لنشاط الحشرة.

وأشارت النائبة إلى أن الذباب انتشر في الآونة الأخيرة وبدأ يظهر جليًّا داخل المنازل، وعلى تجمعات القمامة، دون وجود أية خطة لوزارة البيئة لبدء أعمال الترصد الحشري للذباب في الطور اليرقي بأماكن تكاثره عن طريق مبيدات الصحة العامة الموصى بها من منظمة الصحة العالمية؛ مما سيؤثر بالسلب على صحة المواطنين.

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وتابعت منير بأنه في الوقت الذي تحارب فيه الدولة الفيروسات وتسعى لمحاربة الأمراض والأوبئة، ما زالت وزارة البيئة غافلة عن مكافحة الذباب وغيره من الحشرات التي تهدد صحة وحياة الإنسان بشكل مباشر وتنقل له عديدًا من الأمراض؛ نتيجة حمل الذباب عديدًا من أنواع البكتيريا المسببة للنزات المعوية.

وطالبت البرلمانية بتحرك عاجل من قِبَل وزارة البيئة وتكثيف أعمال الترصد الحشري للذباب في الطور اليرقي بأماكن تكاثره عن طريق مبيدات الصحة العامة الموصى بها من منظمة الصحة العالمية في المدن والقرى والنجوع، وتنفيذ المكافحة المتكاملة باستخدام أجهزة المكافحة المناسبة لكل منطقة، وإطلاق حملة شاملة في أماكن تمركز الذباب؛ لمنع انتشاره، ومن ثَمَّ التصدي للأمراض التي ينقلها الذباب والفيروسات وسرعة إزالة تجمعات القمامة.

واقترحت النائبة إطلاق حملة من قِبَل وزارة البيئة بالتعاون مع الصحة؛ حملة إعلانية لتوعية المواطنين بضرورة الاهتمام بنظافة المنازل، واستخدام الطرق الطبيعية لطرد الذباب من المنازل؛ مثل استخدام الزيوت والتطهير المستمر وعدم ترك الأطعمة دون غطاء.