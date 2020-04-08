صربيا تمدد حظر التجول لـ60 ساعة بعطلة نهاية الاسبوع لمكافحة كورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - بلجراد- (د ب أ):

مددت السلطات الصربية، الأربعاء، حظر التجوال أثناء عطلة نهاية الأسبوع إلى 60 ساعة، بدءا من بعد ظهر غد الجمعة، في مسعى للحد من انتشار فيروس كورونا.

وكانت الحكومة قد أعلنت حالة طوارئ في 15مارس الماضي وفرضت حظر التجوال الكلي ليلا. وفي الوقت نفسه تم تمديد الإغلاق اليومي بواقع ثلاث ساعات ليصبح من الخامسة مساء حتى الخامسة صباحا.

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يذكر أن حظر التجوال في عطلة نهاية الأسبوع الماضية بدأ بالفعل في الساعة الواحدة يوم السبت حتى الخامسة صباحا يوم الاثنين.

واعتبارا من الآن فصاعدا، سيتعين على الجميع، الذين ليس لديهم تصاريح خاصة أن يبقوا في منازلهم من الخامسة مساء الجمعة حتى الخامسة صباحا يوم الاثنين. وهذه الخطوة كانت متوقعة.

سجلت صربيا 2447 حالة مؤكدة بفيروس كورونا حتى بعد ظهر أمس الثلاثاء، و61 حالة وفاة. وتصدر صربيا البيانات يوميا في الساعة الثالثة مساء بالتوقيت المحلي.