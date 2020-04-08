الإمارات تعلن ارتفاع إصابات كورونا إلى 2659 حالة

أعلنت وزارة الصحة بدولة الإمارات اليوم الاربعاء، عن تسجيل 300 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد لجنسيات مختلفة، تم التعرف عليها من خلال فحص المخالطين لإصابات أعلن عنها مسبقًا، ليرتفع إجمالي الاصابات بالفيروس فيالبلاد إلى 2659 حالة.
وأفادت الدكتورة فريدة الحوسني، المتحدث باسم قطاع الصحة في الدولة، في مؤتمر صحفي اليوم، بأن وزارة الصحة سجلت شفاء 53 حالة من الفيروسبعد تلقيها الرعاية الصحية اللازمة، ليرتفع عدد المتعافين الى 239 حالة.
وذكرت أنه "تم تسجيل رقم قياسي في عدد الفحوصات، خلال فترة قصيرة، حيث تم حتى الآن إجراء 539 ألف و195 فحصا، معتبرة أن عدد حالات الفحص يدل على حرص الدولة على مكافحة فيروس كورونا المستجد.
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