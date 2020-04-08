بوتين: تأمين وقاية أفضل للأطباء لمواجهة كورونا

اقترح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الأربعاء، تأمين ضمانات أعلى للأطباء الذين يكافحون ضد فيروس كورونا المستجد، مثل تلك التي يتمتع بها الجيش.



وقال بوتين خلال اجتماع عبر الفيديو مع حكام الأقاليم الروسية بشأن مكافحة فيروس كورونا، وفقا لوكالة سبوتنيك الروسية: "سيكون من الصواب اتخاذ قرار آخر، لتأمين ضمانات للأطباء على حساب الميزانية الفيدرالية مثل تلك التي يتمتع بها أفراد القوات المسلحة الروسية".

كما أعلن الرئيس الروسي، أن رفع جاهزية المؤسسات الطبية وزيادة قدراتها هي المهمة العاجلة

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لكل الأقاليم، مضيفا: "سأبدأ بالمهمة العاجلة، المهمة المشتركة لكل الأقاليم. الحديث يدور حول رفع جاهزية المؤسسات الطبية، وزيادة مواردها وقدراتها هذه هي الأولوية في الوقت الراهن".

كما أشار بوتين إلى تخصيص أموال لشراء التقنيات الطبية مثل أجهزة التنفس الاصطناعي، وأجهزة الرعاية المكثفة، مشددا على ضرورة حصول الأطباء الذين يعملون في ظروف صعبة في ظل مكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد، على رواتبهم بالكامل ودون

تأخير.

وقال الرئيس الروسي: "قمنا بتخصيص مدفوعات إضافية للأطباء والممرضات والطاقم الطبي في ظل ظروف العمل الصعبة وزيادة العبء وتم تخصيص الأموال من الميزانية الفيدرالية لهذه الأغراض، وأكثر من 10 مليار روبل "حوالي 132 مليون دولار" ستحول قريبًا إلى الأقاليم، يجب أن يتلقى الناس هذه المدفوعات في الوقت المحدد، ودون تأخير".

وفي سياق متصل أكد الرئيس الروسي أيضا على ضرورة توفير جميع الظروف التي تساهم في عودة الشركات إلى جدول عملها الطبيعي، وقال: "نحتاج الآن إلى تهيئة جميع الظروف للشركات والمؤسسات ورجال الأعمال للعودة إلى جدول عملهم المعتاد. وأكرر أنه يجب القيام بذلك بعناية ودقة، ومراقبة الوضع بعناية".

