مسؤول ألماني يحذر من عواقب وخيمة على قطاع السياحة جراء كورونا

حذر مفوض الحكومة الألمانية لشؤون السياحة، توماس بارايس، من عواقب وخيمة على القطاع جراء أزمة جائحة كورونا، حال استمرار إجراءات تقييد الحياة العامة خلال الصيف المقبل.



وقال بارايس في تصريحات صحفية، الأربعاء،

إنه لا يمكن الإدلاء الآن بتقييم جاد عن وضع القطاع خلال يوليو أو أغسطس المقبلين، وأضاف: "سنعيد بالتأكيد نشاط الحياة الاقتصادية بالتدريج، لكن إذا تعرضت فترة الموسم السياحي الصيفي للخطر، فإن هذا سيعني للاقتصاد السياحي والفنادق والمطاعم كارثة لا يمكن تصورها".

وأعرب بارايس عن بالغ قلقه إزاء حدوث هذا الأمر، وقال: "لا يجوز للمسؤولين السياسيين التخلي عن هذه الشركات التي هي في الغالب شركات متوسطة وعائلية".