حذر مفوض الحكومة الألمانية لشؤون السياحة، توماس بارايس، من عواقب وخيمة على القطاع جراء أزمة جائحة كورونا، حال استمرار إجراءات تقييد الحياة العامة خلال الصيف المقبل.
إنه لا يمكن الإدلاء الآن بتقييم جاد عن وضع القطاع خلال يوليو أو أغسطس المقبلين، وأضاف: "سنعيد بالتأكيد نشاط الحياة الاقتصادية بالتدريج، لكن إذا تعرضت فترة الموسم السياحي الصيفي للخطر، فإن هذا سيعني للاقتصاد السياحي والفنادق والمطاعم كارثة لا يمكن تصورها".
وقال بارايس في تصريحات صحفية، الأربعاء،
وأعرب بارايس عن بالغ قلقه إزاء حدوث هذا الأمر، وقال: "لا يجوز للمسؤولين السياسيين التخلي عن هذه الشركات التي هي في الغالب شركات متوسطة وعائلية".
كانت هذه تفاصيل خبر مسؤول ألماني يحذر من عواقب وخيمة على قطاع السياحة جراء كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.