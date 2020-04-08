الصين تؤكد التزامها بضمان إمداد الأدوية الأساسية لكورونا

أعلنت وزارة الصناعة وتكنولوجيا المعلومات الصينية، اليوم الأربعاء، التزام الصين بضمان إنتاج وإمداد الأدوية الأساسية الخاصة بمرض فيروس كورونا الجديد "كوفيد- 19".
قدرة الإنتاج اليومية من فوسفات الكلوروكين في البلاد تغطي طلب 100 ألف شخص، وقدرة الإنتاج اليومية لدواء "أربيدول" تلبي طلب 50 ألف شخص، بينما تلبي قدرة الإنتاج اليومية لدواء "فافيبيرافير" طلب 15500 شخص.
وقال تساو شيويه جون، المسئول في الوزارة، خلال مؤتمر صحفي، اليوم، إن
وأضاف جون أن الصين عززت أيضا إنتاج أدوية الطب الصيني التقليدي ضد كورونا، حيث بلغت قدرة الإنتاج اليومية لدوائين من الطب الصيني التقليدي هما "كبسولات ليانهوا تشنجون وجينهوا تشينجقان"، نحو مليوني عبوة و26 ألف عبوة على التوالي.
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