للحد من انتشار كورونا.. عُمان تغلق العاصمة يوم الجمعة المقبل

أعلنت اللجنة العليا بسلطنة عمان، المكلفة ببحث آلية التعامل مع التطورات الناتجة عن انتشار فيروس كورونا، عن إغلاق محافظة مسقط اعتبارًا من الساعة العاشرة من صباح يوم الجمعة 10 أبريل الجاري وحتى صباح الأربعاء 22 أبريل، مع استمرار نقاط التحكّم والسيطرة في جميع محافظات السلطنة.



وذكرت وكالة الأنباء العمانية، أن ذلك جاء خلال

اجتماع اللجنة اليوم الأربعاء، برئاسة حمود بن فيصل البوسعيدي وزير الداخلية، وبحضور جميع أعضائها، لمتابعة تطوّرات هذه الجائحة.

وقالت اللجنة، إنه نظرا لتزايد عدد الحالات المصابة في عدة مواقع مختلفة في السلطنة، أبرزها ولاية مطرح، وفي إطار الجهود المبذولة من أجل الحد

من انتشار فيروس كورونا، ومن ضمنها العزل الصحي التام للولاية بدءا من يوم الأربعاء الموافق الأول من أبريل وحتى إشعار آخر، وفي سبيل الحد من انتشار الفيروس، فقد قررت اللجنة إغلاق محافظة مسقط من خلال تفعيل نقاط التحكّم.

كما قررت اللجنة استمرار تعليق الدراسة في كافة المؤسسات التعليمية في السلطنة حتى إشعار آخر، مع التأكيد على أهمية استمرار الجهود القائمة في خدمة التعلّم عن بُعد عبر المنصّات التعليمية.