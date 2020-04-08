الجزائر: لا انقطاع للتيار الكهربائي بسبب الصيف أو كورونا

أكد وزير الطاقة الجزائري، محمد عرقاب، الأربعاء، أنه لن يكون هناك انقطاع في التيار الكهربائي خلال فترة الصيف بسبب وباء فيروس كورونا أو بسبب زيادة الأحمال في الصيف.



وثمّن عرقاب، في تصريح له اليوم، جهود أسرة

الإعلام العاملة في الميدان حيث تقوم بدور كبير في ظل أزمة كورونا وهي ترد على الشائعات بمواقع التواصل الاجتماعي.

وأكد وزير الطاقة الجزائري تضامنه مع سكان ولاية البليدة

(36 كم غرب العاصمة) التي فرض عليها حجر منزلي كامل طوال اليوم منذ 24 مارس الماضي، لكونها بؤرة لانتشار فيروس كورونا.

كان جمال فورار، الناطق باسم اللجنة الوطنية لمتابعة فيروس كورونا بالجزائر، أعلن أمس، ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا بالبلاد إلى 1468 حالة إصابة، و193 حالة وفاة.