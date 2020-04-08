داوننج ستريت: جونسون يستجيب للعلاج في العناية المركزة

أعلن مقر رئيس الوزراء البريطاني أن رئيس الوزراء بوريس جونسون يستجيب للعلاج، ولا تزال حالته مستقرة، وذلك بعدما تم نقله للعناية المركزة بعد تدهور حالته من جراء الإصابة بفيروس حالته من جراء الإصابة بفيروس كورونا

وقال متحدث باسم 10 داوننج ستريت للصحفيين: "إن حالة رئيس الوزراء مستقرة ويستجيب للعلاج". ويستجيب للعلاج". وأضاف أنه "لا يزال يتلقى الرعاية في العناية المركزة بمستشفى سانت توماس، وفي حالة معنوية جيدة". وأضاف المتحدث أن رئيس الوزراء لا يزال "يتلقى العلاج الاعتيادي بالأكسجين"، ويتنفس دون أي مساعدة أخرى.

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