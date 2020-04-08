اليونان.. إصابة 28 مهاجرًا بكورونا في مخيمين للاجئين

فرضت السلطات اليونانية اليوم الأربعاء، إجراءات الإغلاق على مخيمين للاجئين، عقب إصابة 28 مهاجرًا بفيروس كورونا.

وقال وزير الهجرة نوتيس ميتاراكيس في البرلمان في أثينا" نحن نتخذ كل الاجراءات ضرورية لمنع تفشي الفيروس". الاجراءات ضرورية لمنع تفشي الفيروس". وكان قد جرى رصد الفيروس في شمال أثينا في مخيمات تضم نحو 4800 لاجئ. ولم يتم تسجيل حالات إصابة في المخيمات المكتظة باللاجئين في جزر إيجة. وبحسب الإحصاءات الرسمية، فأن عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا في اليونان بلغت حتى اليوم 1832 حالة، بزيادة بواقعة 77 حالة مقارنة بأمس الثلاثاء، بالإضافة إلى 81 حالة وفاة.

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