«الصحة العالمية» تحذّر من تخفيف إجراءات العزل

أعلن المكتب الأوروبي لمنظمة الصحة العالمية، اليوم الأربعاء، أنه على الرغم من «المؤشرات الإيجابية» الواردة من بعض الدول، إلا أنه لا يزال من المبكر تخفيف الإجراءات الهادفة لاحتواء فيروس كورونا المستجد.
وقال مدير المنظمة لمنطقة أوروبا هانز كلوغ في مؤتمر صحفي «ليس هذا الوقت المناسب لتخفيف الإجراءات. إنه وقت مضاعفة جهودنا الجماعية بمرتين أو ثلاث للتحرّك باتّجاه مكافحة (الوباء) بدعم كامل من المجتمع».
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