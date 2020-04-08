استقالة رئيس مجلس البحوث الأوروبي

قال متحدث باسم الاتحاد الأوروبي، اليوم الأربعاء، إن رئيس مجلس البحوث الأوروبي ماورو فيراري استقال من منصبه في خضم الأزمة المرتبطة بوباء (كوفيد- 19).
وتسلم فيراري منصبه كريس لمجلس البحوث الأوروبي في بداية يناير الماضي.
وقال فيراري في بيان من جهته إنه «أصيب بخيبة أمل شديدة إزاء الرد الأوروبي» على جائحة الفيروس المستجد.
واشتكى فيراي من العديد من العقبات المؤسسية والسياسية، وهو يحاول تنفيذ برنامج علمي لمكافحة الفيروس بسرعة.
وكتب «لقد رأيت ما يكفي (...)، لقد فقدت الثقة في النظام نفسه».
ومجلس البحوث الأوروبي، الذي تأسس في عام 2007، مسؤول عن تنسيق جهود البحث بين الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، وقالت المفوضية الأوروبية في بروكسل، إنها تعمل على تكليف بديل عن المسؤول المستقيل.
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