«تيسكو البريطانية» توظف 45 ألف شخص مع انتشار «كورونا»

أعلنت شبكة التوزيع البريطانية العملاقة «تيسكو»، اليوم الأربعاء، أنها وظفت 45 ألف شخص في الأسبوعين الأخيرين في المملكة المتحدة في مواجهة زيادة حجم المبيعات قبل العزل بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد، وكذلك للتعويض عن غياب موظفين مرضى.

وقالت سلسلة المتاجر تيسكو في بيان، إن زيادة المخزونات تمهيداً لإجراءات العزل أدت إلى ارتفاع مشتريات الزبائن بنسبة ثلاثين بالمئة، ما أدى مؤقتاً إلى «إفراغ متاجر الإنتاج من بعض السلع».

من جهة أخرى، زادت «تيسكو» عروضها للمواد الغذائية والسلع الاستهلاكية اليومية بنسبة عشرين بالمئة، لكنها أكدت أنها لن تتمكن من تلبية انفجار للطلب على الانترنت.

وأوضح البيان أن «بين 85 وتسعين بالمئة من المواد الغذائية التي يتم شراؤها تتطلب زيارة إلى المتاجر»، مؤكدة أنها «أدخلت تغييرات مهمة لضمان سلامة العاملين والزبائن بالحد الأقصى».

وفي مواجهة التعليمات المتعلقة بالتباعد الجسدي لوقف وتيرة انتقال العدوى بالفيروس، تحد محال السوبرماركت من عدد الأشخاص الذين يتواجدون في وقت واحد داخلها، وتنظم الزبائن في طوابير، على أن تفصل بينهم مسافة معينة في الخارج.

ويرتدي العديد من العاملين أقنعة واقية، وقفازات بلاستيكية، بينما وضعت واجهات زجاجية في بعض الأماكن لحماية العاملين على صناديق الدفع.

ويتوقع أن يؤدي التوظيف والإجراءات الصحية في أزمة كوفيد-19 إلى ارتفاع التكلفة في السنة المالية 2021/2020 إلى ما بين 650 و925 مليون جنيه استرليني، وإن كانت المجموعة امتنعت عن ذكر توقعات لنتائج المبيعات في أجواء غير واضحة بعد.

لكنها قالت «إذا عاد سلوك المستهلكين إلى طبيعته بحلول آب/أغسطس، فستعوض زيادة في مبيعات الأغذية عن زيادة النفقات في محالنا للتوزيع»، وكذلك بعض إجراءات المساعدة الضريبية التي تبنتها الحكومة للتخفيف من انعكاسات الوباء على المحال التجارية.