بعد مرور 74 يوماً ..الصين ترفع الإغلاق عن ووهان

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 8 أبريل 2020 04:16 مساءً - بعد مرور 74 يوماً على الإغلاق أعادت السلطات الصينية فتح مدينة ووهان مسقط رأس كوفيد 19 التي بدأ منها تفشي وباء كورونا في العالم، إلا أنها بدأت تطبيق قيود على حركة السكان في بلدة شمالية وسط مخاوف من موجة عدوى ثانية في البلاد.

في التفاصيل، فتحت السلطات الصينية ووهان، التي يقطنها 11 مليون شخص، بعد إغلاق بدأ في نهاية يناير/كانون الثاني لمكافحة انتشار الفيروس، حيث أصيب أكثر من 50 ألفاً في المدينة بالمرض الذي أودى أيضاً بحياة أكثر من 2500 شخص هناك، وهو ما يعادل نحو 80%من حصيلة الوفيات في الصين وفقا للأرقام الرسمية.

إلا أنه وما إن بدأ السكان بمغادرة المدينة إثر تخفيف السلطات القيود في ووهان خلال الأيام الماضية، إلا وارتفع عدد الإصابات الوافدة في إقليم هيلونغجيانغ الشمالي إلى 25 في يوم واحد، وذلك بفعل توافد مسافرين مصابين بالعدوى قادمين من روسيا التي تشترك في حدود برية مع الإقليم.

وفرضت مدينة سويفنخه في هيلونغجيانغ قيوداً على حركة السكان الأربعاء، على غرار ما حدث في ووهان.

بدورها، أفادت محطة (سي.سي.تي.في) التلفزيونية المركزية أنه يتعين على السكان البقاء في المنازل، بينما يُسمح لفرد واحد من كل أسرة بالمغادرة مرة كل 3 أيام لشراء الاحتياجات الضرورية على أن يعود في اليوم نفسه.

فيما أعلنت لجنة الصحة الوطنية في الصين أن البر الرئيسي سجل 62 إصابة جديدة بالفيروس المستجد الأربعاء، ارتفاعاً من 32 حالة في اليوم السابق، كما ارتفع عدد المصابين الوافدين من الخارج.

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وأضافت اللجنة أن عدد الحالات الوافدة إلى بر الصين الرئيسي بلغ 1042 حالة حتى يوم الثلاثاء بزيادة قدرها 59 حالة عن اليوم السابق، وذلك بعد استكانة نسبية لمعدل الإصابات والوفيات في البلاد.

الشرق يرفع مستوى الخطر

كما رفعت مدينة جياوتشو في إقليم شاندونغ في شرق الصين على موقعها الرسمي الإلكتروني مستوى الخطر المتعلق بفيروس كورونا من منخفض إلى متوسط دون ذكر المزيد من التفاصيل.

وبدأت مقاطعة في وسط الصين يقطنها نحو 600 ألف شخص عزلا عاما جزئيا منذ الأول من أبريل نيسان بعد اكتشاف عدة حالات إصابة جديدة، منها حالتان على الأقل بدون أعراض.