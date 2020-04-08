المدير المركزي لحزب الإستقلال في ذمة الله.. مراسم الدفن بحضور بضع أفراد من العائلة والأمين العام للحزب

توفي، اليوم الأربعاء، المدير العام المركزي لحزب الإستقلال حسن الشرقاوي، بعد معاناة مع مرض عضال، وفق ما أكد مصدر خاص لموقع “اليوم 24”.

المصدر ذاته أكد أن الشرقاوي وافته المنية في مصحة خاصة متأثرا بإصابته بمرض السرطان، حيث نقل من منزله في الهرهورة إلى المصحة، مؤخرا، بعد تدهور حالته الصحية.

ويرتقب أن يتم دفن الفقيد خلال الساعات المقبلة بالرباط، فيما لن يحضر مراسم العزاء والدفن إلا عدد من أفراد أسرته إلى جانب الأمين العام للحزب نزار البركة، وفق ما أكد مصدر الموقع.

وكان قد الشرقاوي، قد اكشتف إصابته بالسرطان قبل شهرين، حيث تابع جلسات العلاج قبل أن تتدهور حالته الصحية.

ويعد الشرقاوي واحدا من قيادات الحزب على المستوى الوطني والجهوي بالرباط، كما أنه ابن أحد الموقعين على وثيقة المطالبة بالإستقلال، وواحد من مستشاري مجلس العاصمة الرباط، كما كان نائبا لعمدتها.