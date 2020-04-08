"أمنستي" تطالب بتحويل قضية مقتل متظاهر لبناني إلى القضاء المدني

القدس - بواسطة محمد عز العرب - وجّهت منظمة العفو الدولية "أمنستي"، اليوم الأربعاء، نداء للسلطات اللبنانية، إلى تحولي قضية التحقيق في قضية مقل متظاهر كان قد قتل في الحراك الشعبي المناهض للحكومة اللبنانية، من القضاء العسكري إلى المدني.

وجاء ذلك من خلال تغريدة نشرتها المنظمة عبر "تويتر"، تعليقا على قرار المحكمة العسكرية في لبنان، الإفراج عن أحد المتهمين بقتل المتظاهر علاء أبو فخر، في 12 تشرين الثاني/ نوفمبر 2019 بالعاصمة بيروت.

وقالت المنظمة الحقوقية، إنه "في حال صحّت الأخبار حول قرار المحكمة العسكرية بإطلاق سراح أحد المتهمين بجريمة قتل أبو فخر، ندعو السلطات لإحالة التحقيق إلى القضاء المدني فورا".

واعتبرت "أمنستي" أن "مقتل متظاهر سلمي، انتهاك لحقوق الإنسان يجب أن تنظر به محكمة مدنية تحترم الحق في المحاكمة العادلة". ولم يصدر على الفور أي تعقيب من السلطات اللبنانية حول ما ورد في تغريدة المنظمة الحقوقية.

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وأصدر قاضي التحقيق العسكري الأول بالإنابة فادي صوان، الإثنين الماضي، قرارًا بإخلاء سبيل عقيد بالجيش، متهم بالمشاركة في جريمة القتل عمدا.

وفي 21 تشرين الثاني/ نوفمبر 2019، وجهت مدعية عسكرية تهمة "القتل" إلى جندي أطلق النار على متظاهر في بيروت.

وقتل أبو فخر، برصاص جندي كان يحاول فتح طريق أغلقه متظاهرون في منطقة خلدة جنوبي غرب بيروت، ليكون أول قتيل يسقط منذ بدء الاحتجاجات بالبلاد في تشرين الأول/ أكتوبر الماضي.

ويشهد لبنان تحركات شعبية متصاعدة منذ 17 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، ترفع مطالب سياسية واقتصادية، ويغلق مشاركون فيها من آن إلى آخر طرقات رئيسية ومؤسسات حكومية.