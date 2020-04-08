مورينيو يخالف التعليمات في مكافحة كورونا!

القدس - بواسطة محمد عز العرب - اعترف مدرب توتنهام هوتسبير الإنجليزي، جوزيه مورينيو، أن ما قام به مؤخرا لم يكن يتناسب مع تعليمات الحكومة البريطانية.

والتقطت صور لجوزيه مورينيو في حصة تدريبية بحديقة هادلي كومون مع لاعب الوسط تانجي ندومبيلي رغم إرشادات الحكومة للناس بالبقاء في المنازل بسبب جائحة فيروس كورونا.

وقال مورينيو في هذا الشأن بحسب ما نقلت هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي": "أتقبل أن أفعالي لم تكن على نفس الخط مع بروتوكول الحكومة، وأنه يجب علينا التواصل فقط مع من نتواجد معهم في المنزل".

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وأضاف "من الضروري أن يلعب كل منا دوره وأن نتبع تعليمات الحكومة، من أجل دعم أبطالنا في الهيئات الصحية ومن أجل إنقاذ حياتنا".

يذكر أن توتنهام طلب من لاعبيه احترام إرشادات الحكومة الخاصة بالتباعد الاجتماعي.

وتوقفت منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز الشهر الماضي بسبب الجائحة وطلبت الحكومة من الناس البقاء في المنازل للمساعدة في التقليل من انتشار الفيروس.