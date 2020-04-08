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شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع وفيات كورونا في سويسرا إلى 705 والان مع التفاصيل
الأربعاء 8 أبريل 2020
قالت وزارة الصحة العامة في سويسرا، الأربعاء، إن عدد الوفيات بفيروس كورونا وصل إلى 705 أشخاص، بارتفاع من 641 أمس الثلاثاء.
كما ارتفع عدد المصابين إلى 22789 من 22242 حتى الثلاثاء.
ونظرا لتواصل انتشار فيروس كورونا المستجد، اعتبرت الحكومة السويسرية الوضع في البلد "حالة استثنائية"، وفرضت عددا من الإجراءات، بما في ذلك حظر أي مظاهرات أو تجمّعات عامة.
وعززت الحكومة إجراءاتها بإغلاق الحانات والمطاعم والمنشآت الرياضية والفضاءات الثقافية، واستثنت محلات البقالة والمخابز والصيدليات، إضافة إلى المصارف ومكاتب البريد، ودعت السكان للبقاء في المنزل وتجنب الخروج إلا في الضرورة القصوى.
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