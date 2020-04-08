- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم خبر عن الإمارات تسجل 300 إصابة جديدة بكورونا وشفاء 53 حالة والان مع التفاصيل
الأربعاء 8 أبريل 2020
أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع بدولة الإمارات تسجيل 300 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، ليرتفع إجمالي الإصابات في البلاد إلى 2659.
وأكدت الدكتورة فريدة الحوسني، المتحدث الرسمي باسم القطاع الصحي بدولة الإمارات، خلال مؤتمر الإحاطة الإعلامية لآخر مستجدات فيروس كورونا، تعافي 53 حالة جديدة تعافيا تاما من أعراض فيروس كورونا المستجد، وبذلك يكون مجموع حالات الشفاء في الدولة 239.
وقالت الحوسني: "الحجر المنزلي ومتابعة الأشخاص في منازلهم إجراء متبع حول العالم، ويختلف من حيث آليات المتابعة، ونحن في دولة الإمارات حريصون على استخدام التقنيات الحديثة والتطبيقات الذكية مثل تطبيق(STAY HOME) الذي أعلنت عنه دائرة الصحة في أبوظبي مؤخراً لمتابعة الأشخاص في الحجر".
وطالبت الحوسني بالتزام المسافة الكافية ولبس الكمامات خارج المنزل، مع التخلص منها بطريقة آمنة في حاويات مغلقة لمنع انتشار الفيروس.
كانت هذه تفاصيل خبر الإمارات تسجل 300 إصابة جديدة بكورونا وشفاء 53 حالة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.