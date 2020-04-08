الإمارات تسجل 300 إصابة جديدة بكورونا وشفاء 53 حالة

الأربعاء 8 أبريل 2020

أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع بدولة الإمارات تسجيل 300 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، ليرتفع إجمالي الإصابات في البلاد إلى 2659.



وأكدت الدكتورة فريدة الحوسني، المتحدث الرسمي باسم القطاع الصحي بدولة الإمارات، خلال مؤتمر الإحاطة الإعلامية لآخر مستجدات فيروس كورونا، تعافي 53 حالة جديدة تعافيا تاما من أعراض فيروس كورونا المستجد، وبذلك يكون مجموع حالات الشفاء في الدولة 239.

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وقالت الحوسني: "الحجر المنزلي ومتابعة الأشخاص في منازلهم إجراء متبع حول العالم، ويختلف من حيث آليات المتابعة، ونحن في دولة الإمارات حريصون على استخدام التقنيات الحديثة والتطبيقات الذكية مثل تطبيق(STAY HOME) الذي أعلنت عنه دائرة الصحة في أبوظبي مؤخراً لمتابعة الأشخاص في الحجر".

وطالبت الحوسني بالتزام المسافة الكافية ولبس الكمامات خارج المنزل، مع التخلص منها بطريقة آمنة في حاويات مغلقة لمنع انتشار الفيروس.