شكرا لقرائتكم خبر عن نائب الرئيس اليمني يطلع على إجراءات مجابهة كورونا في سقطرى والان مع التفاصيل

الأربعاء 8 أبريل 2020 إطلع نائب رئيس الجمهورية اليمنى الفريق الركن علي محسن صالح على جهود وإجراءات مجابهة فيروس كورونا المستجد في محافظة ارخبيل سقطرى .

جاء ذلك خلال إتصال هاتفي مع محافظ محافظة أرخبيل سقطرى للاطمئنان على الأوضاع وأحوال المواطنين وإجراءات السلطة المحلية لمنع احتمال انتشار فيروس كورونا. Advertisements كما اطلع نائب الرئيس على جهود البناء والتنمية وتلبية متطلبات المواطنين وتوفير الخدمات تنفيذاً لتوجيهات فخامة الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية ومستوى التنسيق مع الجهات الداعمة، مشيداً بالجهود المبذولة وبدعم الأشقاء في التحالف بقيادة المملكة العربية السعودية الشقيقة. من جانبه نوه محافظ المحافظة إلى عدد من القضايا والموضوعات المرتبطة ببناء وتطوير الأرخبيل واستتباب الأمن والاستقرار فيها، مشيراً إلى الإجراءات الاحترازية التي نفذتها الجهات المختصة لمواجهة أي احتمالات لانتشار فيروس كورونا والجهود التوعوية للالتزام بإرشادات وتوجيهات وزارة الصحة

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