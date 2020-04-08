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شكرا لقرائتكم خبر عن وفيات كورونا في إيران تتجاوز 4 الاف حالة والان مع التفاصيل
الأربعاء 8 أبريل 2020
قال متحدث باسم وزارة الصحة في إيران للتلفزيون الرسمي اليوم الأربعاء إن عدد الوفيات بسبب تفشي فيروس كورونا في البلاد ارتفع إلى 4003 بعد تسجيل 121 حالة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية بينما قفز عدد الإصابات إلى 67286.
وأضاف المتحدث كيانوش جهانبور "رصدنا 1997 حالة مصابة جديدة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.. يوجد 3956 مصابا في حالة حرجة".
لكن مسؤولاً كبيراً أشار إلى أن العدد الفعلي للإصابات قد يكون أعلى من ذلك بكثير.
وتحت وطأة كورونا ضغط الرئيس الإيراني حسن روحاني اليوم الأربعاء أكثر للحصول على قرض طارئ من صندوق النقد الدولي بقيمة خمسة مليارات دولار طلبته بلاده لمكافحة أسوأ تفش لفيروس كورونا في الشرق الأوسط وقال إن الامتناع عن تقديم القرض يدين الصندوق بالتفرقة.
وتابع روحاني أن بعض الأنشطة ستظل مغلقة بعد أن أعلنت السلطات الأسبوع الماضي أنها ستبدأ في تخفيف أمر بوقف الأنشطة في الحادي عشر من أبريل نيسان.
وكتب البنك المركزي الإيراني لصندوق النقد الدولي الشهر الماضي طالبا خمسة مليارات دولار من مبادرة التمويل السريع للصندوق، وهو برنامج طوارئ يساعد الدول التي تواجه صدمات مفاجئة مثل الكوارث الطبيعية
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