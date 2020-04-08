شكرا لقرائتكم خبر عن حضرموت.. تدشين توزيع مساعدات غذائية و ايوائية لنازحي صعدة في سيئون والان مع التفاصيل

الأربعاء 8 أبريل 2020 دشن بمدينة سيئون محافظة حضرموت،اليوم، المرحلة الثانية لتوزيع المساعدات الغذائية والايوائية لنازحي محافظة صعدة الى محافظة حضرموت بدعم من مركز الملك سلمان للاغاثة والاعمال الانسانية وتنفيذ ائتلاف الخير للاعمال الانسانية.

Advertisements ويستهدف المشروع ألف و 700 اسرة خلال العام 2020 م، وفقا لوكالة سبأ الشرعية. وثمن وكيل محافظة حضرموت لشؤون الاغاثة سالم بن شرمان جهود الاشقاء بالمملكة العربية السعودية على مايقدمونه من دعم اغاثي وانساني.

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