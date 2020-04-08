شكرا لقرائتكم خبر عن السعودية تسجل 137 إصابة جديدة بكورونا والان مع التفاصيل

الأربعاء 8 أبريل 2020 أعلنت وزارة الصحة السعودية، اليوم الأربعاء، ارتفاع الإصابات بفيروس كورونا المستجد إلى 2932 بعد تسجيل 137 إصابة جديدة خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وقال المتحدث باسم وزارة الصحة السعودية، محمد العبد العالي، خلال المؤتمر الصحافي اليومي حول تطورات أزمة كورونا إن إجمالي المتعافين من فيروس كورونا في المملكة بلغ 631 حالة. Advertisements وأضاف المتحدث باسم وزارة الصحة السعودية "نحن أمام مرحلة مهمة في رصد انتشار فيروس كورونا محليا". كان مجلس الوزراء السعودي، أكد في جلسته عبر الشبكة الافتراضية، الثلاثاء، أن الإجراءات الاستباقية الصارمة التي اتخذت تهدف لتقليل المخالطة بنسبة 90%، لمكافحة تفشي فيروس كورونا، مؤكداً تعامل المملكة مع أزمة الفيروس بكل شفافية ووضوح.

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