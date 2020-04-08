السلطات الصحية في إندونيسيا تسجل 218 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد

الأربعاء 8 أبريل 2020

سجلت السلطات الصحية في إندونيسيا 218 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، فضلا عن 19 حالة وفاة جراء الفيروس.



وقال أحمد يوريانتو المسؤول بوزارة الصحة، إن إجمالي الإصابات بالفيروس ارتفع إلى 2956. حالة بينما سجلت إندونيسيا 240 وفاة، فيما تعافى 222 شخصا، بحسب وكالة رويترز.

وكانت الحكومة الإندونيسية أمرت المواطنين بارتداء كمامات قماشية لدى خروجهم من منازلهم، بعد زيادة عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا.

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وأعلنت إندونيسيا حالة الطوارئ الصحية في البلاد، الأسبوع الماضي، لمكافحة تفشي وباء كورونا المستجد (كوفيد- 19).

وقالت وزيرة الخارجية الإندونيسية، ريتنو مارسودي، إنها ستعزز أيضا عمليات فحص الإندونيسيين العائدين من الخارج، فيما سيتم استثناء الأجانب الذين يحملون تصاريح إقامة وبعض الزيارات الدبلوماسية من الحظر.

وعلى الصعيد ذاته، تستعد البلاد للإفراج المبكر عن نحو 30 ألف سجين في إطار سعيها لتجنب زيادة محتملة في أعداد المصابين بفيروس كورونا.