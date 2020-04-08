شكرا لقرائتكم خبر عن اليمن.. قوات الإصلاح تعتقل رئيس إنتقالي شبوة الشيخ علي السليماني والان مع التفاصيل

الأربعاء 8 أبريل 2020 إعتقلت قوات تابعة لحزب الإصلاح اليوم الأربعاء، رئيس القيادة المحلية للمجلس الإنتقالي الجنوبي، الشيخ، علي محسن السليماني .

وقال عضو هيئة رئاسة الإنتقالي، سالم ثابت العولقي، في تغريدة له بتويتر، "بأمر من اللواء ناصر الذيباني رئيس العمليات الحربية والحاكم العسكري لمحافظة شبوة قامت مليشيات الإصلاح باعتقال الشيخ علي محسن السليماني رئيس القيادة المحلية للمجلس الانتقالي بشبوة" . Advertisements وأضاف "كل التضامن والتحايا لك يا شيخ علي وستخرج شامخا رأفع الرأس ومعتقليك اقزاما صغار لانهم أدوات بكل بساطة" . وفي تغريدة أخرى قال العولقي، "نذكر الإصلاحيين في شبوة ان المجلس الانتقالي وقوات النخبة لم تتعرض لهم بالقتل أو التنكيل ولسنا نادمين على ان أيادينا بيضاء بل نعتز بذلك" . وتابع "تذكروا ان صفحتكم المخزية بعد٢٠١١م طُويت سريعاً وهذه الممارسات العدوانية الدخيلة على شبوة ومجتمعها ستطوى والضحايا والمتضررين يعرفون خصومهم جيداً"

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