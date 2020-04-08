شكرا لقرائتكم سيناتور يدعو ترمب للتحرك: السعودية قدمت أقوى دعوة للتعاون الدولي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - حث عضو الكونغرس الأميركي دين فيليبس إدارة الرئيس دونالد ترمب على التحرك والعمل دولياً محذراً من خطورة الغياب الدولي.

وقال عضو الكونغرس الديموقراطي في رسالة إلى نائب الرئيس مايك بنس إنه لا يمكن الانتظار حتى موعد انعقاد قمة الدول السبع في يونيو.

وأثنى عضو الكونغرس فيليبس على السعودية التي دعت وأدارت قمة العشرين في الشهر الماضي، قائلاً، "جاءت أقوى دعوة للتنسيق العالمي من المملكة العربية السعودية وليس من الولايات المتحدة.. يجب أن نتحرك بشكل مناسب وبصوت موحد"، للتعاون الدولي لمواجهة فيروس كورونا.

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وحذر النائب الديموقراطي الإدارة الأميركية، في رسالته إلى بنس، ووزعها على بقية أعضاء الكونغرس، قائلاً، "إنه بدون تنسيق لمكافحة الفيروس في جميع البلدان في نفس الوقت، ستظل كل دولة معرضة لعودته، مما سيؤدي إلى ارتفاع التكاليف الاقتصادية والاجتماعية لفترة طويلة من الزمن".

وقال فيليبس في هذا العالم المترابط بشكل متزايد، سوف يتطلب الأمر شراكات دولية لمكافحة هذا الوباء.

وأضاف أن "الخبراء البارزون في العالم في مكافحة الأوبئة يتفقون على ضرورة اتخاذ خطوات لمحاصرة المرض على الفور، من ضمن هؤلاء الخبراء علماء وأخصائيو الأوبئة ومسؤولو الصحة العامة الدوليين الذين حاربوا الإيدز والملاريا والإنفلونزا والإيبولا".

وتابع "لقد حان الوقت لجمع القادة ذوي الخبرة، وليس إسكاتهم".