شكرا لقرائتكم إيران.. عدد الوفيات بكورونا يتجاوز 4 آلاف ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - بواسطة طلال الحمود - قال متحدث باسم وزارة الصحة في إيران للتلفزيون الرسمي اليوم الأربعاء إن عدد الوفيات بسبب تفشي فيروس كورونا في البلاد ارتفع إلى 4003 بعد تسجيل 121 حالة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية بينما قفز عدد الإصابات إلى 67286.
وأضاف المتحدث كيانوش جهانبور "رصدنا 1997 حالة مصابة جديدة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.. يوجد 3956 مصابا في حالة حرجة".
وأمس كشفت بيانات وزارة الصحة أن عدد حالات الإصابة بالفيروس تجاوز 62 ألفاً.
لكن مسؤولاً كبيراً أشار إلى أن العدد الفعلي للإصابات قد يكون أعلى من ذلك بكثير.
في حين أعلن الرئيس حسن روحاني يوم الأحد أنه سيجري استئناف الأنشطة الاقتصادية "قليلة المخاطر" اعتباراً من 11 أبريل نيسان. ودعا الإيرانيين في الوقت نفسه لمراعاة التباعد الاجتماعي بموجب توجيهات السلطات الصحية لاحتواء تفشي الفيروس.
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