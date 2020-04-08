أعلن رئيس مجلس الإدارة المدير العام ل​مؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان​ المهندس ​جان جبران​، أنه "بجهود فرق الطوارئ التابعة للمؤسسة، تم إصلاح العطل الكبير الذي تعرض له خط الألف الذي يتغذى من نبع المضيق لإمداد منطقة ساحل ​كسروان​ ب​المياه​، وقد عادت التغذية صباح اليوم الأربعاء تدريجيا إلى المنازل. نشكر للمشتركين تفهمهم وصبرهم".

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كانت هذه تفاصيل خبر جان جبران: عودة التغذية بالمياه لمنطقة ساحل كسروان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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