نعمه شكر وزارة الزراعة على اطلاق لائحة توجيهية لأسعار الخضار والفاكهة

لفت وزير الاقتصاد والتجارة، ​راوول نعمه​، في تصريح عبر وسائل التواصل الإجتماعي الى أنه "في اطار التعاون بين الوزارات وبهدف ​حماية المستهلك​ من الجشع والاستغلال، نشكر مبادرة ​وزارة الزراعة​ على اطلاق لائحة توجيهية لأسعار الخضار و​الفاكهة​ بالجملة"، مشيرا الى أنه "بالتالي ستتمكن ​وزارة الاقتصاد​ من مراقبة هوامش الربح بين التاجر والمستهلك بحسب القانون مما يشكل رادعاً للمخالفات".

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