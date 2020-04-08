رحمة: لإعطاء أهمية مباشرة لقضاء بشري

رأى النائب السابق ​اميل رحمة​ في حديث تلفزيوني ان "صورة رئيس ​الحكومة​ ​حسان دياب​ صورة المتواضع الجدي". وعبر رحمة عن انزعاجه من المسار العام للتشكيلات القضائية، مؤكدا انه منحاز إلى مجلس ​القضاء​ حتى لو كان مخطئا، و"المطلوب ان نمشي بالتشكيلة التي صدرت عنه حتى لو كان فيها خطأ ما". كما شدد على ضرورة عدم ادخال السياسية إلى القضاء. من جهة أخرى، تمنى على دياب "الانتهاء من ​التعيينات​ المالية بأسرع وقت"، مؤكدا ان "​الفاسد​ بحاجة إلى محاسبة وانزال اشد العقوبات بحق الفاسدين". وعن ملف ​كورونا​، دعا رحمة "لإعطاء أهمية مباشرة ل​قضاء بشري​ واتخاذ تدابير قسرية وجدية لحماية القضاء"، مؤكدا ان "الاصابات في ​مدينة بعلبك​ ​الهرمل​ قليلة جدا وكان الالتزام بالارشادات الوقائية جيد جدا".

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