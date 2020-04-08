لفت الوزير السابق مروان خير الدين في تصريح على مواقع التواصل الاجتماعي إلى انه "يبدو ان شركة Lazar- المستشار المالي للدولة- تهوى اجراء قيود محاسبية لالغاء ديون على الدولة مما سيهدد أموال المودعين و مستقبل لبنان والحرية الاقتصادية فيه"، محذرا "من ان يكون لهذه الشركة أهداف ابعد من ما نعتقد تصب في إضعاف لبنان لعشرات السنين وفي قدرته على مواجهة اعدائه، وما أكثرهم".
يذكر ان شركة لازار، هي شركة استشارات مالية وادارة أصول تعمل في مجال الصرافة الاستثمارية، تقدم النصيحة في الاندماجات والاستحواذات، القضايا الاستراتيجية، إعادة الهيكلة وهيكل رأس المال، زيادة رأس المال وتمويل الشركات، بالإضافة إلى خدمات ادارة الأصول لشركات، الشراكات، المؤسسات، الحكومات والأفراد.
كانت هذه تفاصيل خبر خير الدين: نحذر من ان يكون لشركة لازار أهداف ابعد من ما نعتقد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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