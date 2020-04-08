طقس اليوم غائم جزئياً الى غائم احياناً مع انخفاض بدرجات الحرارة

أعلنت ​مصلحة الأرصاد الجوية​ في المديرية العامة للطيران المدني أن طقسا ربيعيا يسيطر على الحوض الشرقي للمتوسّط حتى يوم الخميس حيث يتأثر بمنخفض جوّي يؤدي الى طقس ماطر، متوقعة أن يكون طقس اليوم غائم جزئياً الى غائم احياناً مع انخفاض ب​درجات الحرارة​ في المناطق الجبلية والداخلية وتبقى دون تعديل يذكرعلى الساحل . مع ضباب على المرتفعات كما تنشط الرياح أحياناً. احتمال تساقط بعض ​الأمطار​ الخفيفة بدءًا من بعد الظهر شمال البلاد.

كما توقعت أن يكون طقس اليومين المقبلين على الشكل التالي:

الخميس: غائم جزئياً الى غائم أحياناً مع استقرار بدرجات الحرارة على الساحل وتنخفض بشكل طفيف في الداخل وعلى المرتفعات، كما يستمر تكون ​الضباب​ على المرتفعات، تتساقط أمطار متفرقة تكون غزيرة احياناً ومترافقة برياح ناشطة واحتمال حدوث برق ورعد، كما تتساقط بعض ​الثلوج​ على ارتفاع ٢١٠٠ متر وما فوق وتتدنى ليلاً لتلامس ال ١٨٠٠.

الجمعة: غائم جزئياً الى غائم أحياناً مع انخفاض بسيط بدرجات الحرارة على الجبال والداخل كما يتشكل الضباب على المرتفعات، تتساقط أمطار متفرقة تكون غزيرة احياناً ومترافقة برياح ناشطة واحتمال حدوث برق ورعد، كما تتساقط ثلوج على ارتفاع ٢٠٠٠ متر وما فوق وتتدنى ليلا لتلامس ال ١٧٠٠ متر.