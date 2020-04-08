خضر اتفق مع أصحاب المولدات في بعلبك على تخفيض سعر الكلفة

اجتمع ​محافظ​ ​بعلبك​ الهرمل ​بشير خضر​ مع ​أصحاب المولدات​ في بعلبك وتناول الإجتماع تخفيض تعرفة المولدات. ووافق أصحاب المولدات على 80 ألف ليرة للخمسة امبير بعد ان كانت 120 الفا، كما وافقوا على تخفيضات اضافية لمشتركي ال 2,5 امبير.

كما طلب خضر من أصحاب المولدات "تخفيض القيمة أكثر في شهر أيار المقبل، إذ ان سعر ​المازوت​ يشهد انخفاضا كبيرا، ولا بد ان ينعكس هذا الإنخفاض على تسعيرة المولدات أكثر فأكثر".