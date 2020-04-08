رئيس بلدية لندن: بعيدون تماما عن رفع إجراءات العزل العام

أعلن رئيس بلدية لندن ​صادق خان​ أن ​بريطانيا​ ما زالت بعيدة تماما عن رفع إجراءات العزل العام التي اتخذتها لمواجهة تفشي ​فيروس كورونا​ المستجد إذ أنها لن تصل إلى ذروة التفشي قبل أكثر من أسبوع. ولفت خان إلى انه "نعتقد أن الذروة، وهي أسوأ مراحل تفشي الفيروس، لن تأتي على الأرجح قبل أسبوع ونصف" وكان رئيس الوزراء ​بوريس جونسون​ قد قال عندما أعلن الإجراءات على مستوى البلاد يوم 23 آذار إنها ستخضع للمراجعة بعد ثلاثة أسابيع. يذكر ان جونسون كان قد أدخل يوم الاحد الماضي إلى العناية المركزة اثر اصابته بفيروس وتدهور حالته الصحية.

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