داخلية تركيا: مقتل 5 مدنيين في انفجار عبوة ناسفة بدياربكر

أعلنت ​وزارة الداخلية التركية​ مقتل 5 ​مدنيين​ في ​انفجار​ ​عبوة ناسفة​ زرعها مسلحون من ​حزب العمال الكردستاني​ على الطريق في مقاطعة كولب بولاية دياربكر شرقي ​تركيا​. يأتي ذلك بعد أيام من إعلان ​وزارة الدفاع التركية​ أن 9 من مقاتلي حزب العمال الكردستاني، الذي تصنفه ​أنقرة​ كيانا إرهابيا، قتلوا في غارات جوية للجيش في مناطق شمالي ​العراق​. هذا وتشن تركيا ضربات جوية بشكل متكرر على مواقع في ​شمال العراق​، وخاصة في منطقة جبل قنديل، حيث تؤكد أن مسلحي حزب العمال الكردستاني يتمركزون فيها، لكن الحملة الأخيرة التي أطلقت عليها "عملية المخلب" شملت قصفا بالمدفعية وعمليات برية أيضا. إضغط للمزيد

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