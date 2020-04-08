فرض حجر صحي على إحدى القرى التابعة لمحافظة الجيزة

قررت السلطات المصرية، فرض حجر صحي على قرية المعتمدية التابعة لمحافظة الجيز، بناء على تعليمات ​وزارة الصحة​ ولمدة 14 يوما، حرصا على سلامة أهاليها. وأشارت المحافظة في بيان، إلى أن هذا الإجراء يأتي في ظل الخطوات الاحترازية والوقائية التي تتخذها ​الدولة​ لمكافحة تفشي ​فيروس كورونا​ المستجد، وحرصا على سلامة المواطنين. هذا وأعلنت ​وزارة الصحة المصرية​، امس تسجيل 128 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، خلال الأربع والعشرين ​الساعة​ الماضية، علاوة على 9 ​حالات​ وفاة، وبالإضافة إلى تعافي 17 شخصًا.

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