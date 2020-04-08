أعلنت وزارة الصحة ال​فلسطين​ية، تسجيل إصابتين جديدتين في ​الخليل​ و​نابلس​ ليرتفع العدد إلى 263 حالة في فلسطين. وأوضح مسؤول ملف ​فيروس كورونا​ في ​وزارة الصحة الفلسطينية​، كمال الشخرة، أن الحالة في الخليل هي لعامل، فيما حالة نابلس هي لمسعف. وأكد الشخرة، شفاء 44 شخصا، مشيرا إلى أن الوزارة عملت على 15450 فحصا مخبريا من بداية أزمة فيروس كورونا. هذا وسجلت الأراضي الفلسطينية حالة وفاة واحدة بفيروس كورونا لامرأة في الستينات من العمر من قرية بدو شمال غربي ​القدس​ منذ بداية انتشار الفيروس الشهر الماضي.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الصحة الفلسطينية: تسجيل إصابتين جديدتين بكورونا في الخليل ونابلس لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.