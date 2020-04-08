وزير الصحة الاسترالي: معدل تفشي فيروس كورونا بالبلاد انخفض ​​إلى 2%

أعلن ​وزير الصحة​ الأسترالي، غريغ هانت، أن معدل تفشي ​فيروس كورونا​ في ​أستراليا​ انخفض ​​إلى 2%.

ولفت الوزير الأسترالي خلال ​مؤتمر صحفي​ الى اننا "حققنا معدل انتقال متوسط ​​للفيروس التاجي (كورونا) بنسبة 2% تقريبًا"، مشيرا الى أن "هذا الاتجاه رُصد لليوم الثالث على التوالي، مضيفا في السياق ذاته: "يمكن أن يصعد هذا المؤشر في أي وقت، ولكن من حيث الواقع، هذا يعني أننا نعزز نجاحاتنا بوجهة نظر مقارنة".

وأفاد وزير الصحة الاسترالي بأن بلاده أجرت بالفعل 313 ألف اختبار كشف عن فيروس كورونا، مشيرا إلى أن إغلاق الحدود ساعد بشكل كبير في الحد من تفشي الوباء.

ورأى هانت أن المهمة الرئيسة في الوقت الراهن تتمثل في السيطرة على انتشار الفيروس داخل البلاد.

وسجلت ​وزارة الصحة​ الأسترالية 5977 حالة إصابة بوباء "كوفيد - 19" في البلاد، و49 حالة وفاة.