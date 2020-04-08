سجل المغرب 58 اصابة جديدة بكورونا ليصل العدد الاجمالي الى 1242.
هذا ويفرض المغرب حالة الطوارئ الصحية منذ 20 مارس الماضي، حتى 20 نيسان الحالي، للحد من تفشي فيروس كورونا الذي صنفته منظمة الصحة العالمية وباء عالميا.
وأعلن المغرب أنه "في إطار التصدي للأخبار الزائفة"، فتح 81 تحقيقا قضائيا، "تم على إثرها تحريك المتابعة القضائية بحق 58 شخصا".
من جانب آخر، يُلاحق 58 شخصا للاشتباه في تورطهم في نشر أخبار زائفة حول الوباء بحسب ما أفاد بيان رئاسة النيابة العامة، مشيرا إلى أن البحث جار عن آخرين.
كانت هذه تفاصيل خبر المغرب يسجل 58 إصابة جديدة بكورونا ليصل العدد الإجمالي إلى 1242 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.