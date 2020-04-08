المغرب يسجل 58 إصابة جديدة بكورونا ليصل العدد الإجمالي إلى 1242

سجل ​المغرب​ 58 اصابة جديدة ب​كورونا​ ليصل العدد الاجمالي الى 1242.

هذا ويفرض المغرب حالة الطوارئ الصحية منذ 20 مارس الماضي، حتى 20 نيسان الحالي، للحد من تفشي فيروس كورونا الذي صنفته منظمة الصحة العالمية وباء عالميا.

وأعلن المغرب أنه "في إطار التصدي للأخبار الزائفة"، فتح 81 تحقيقا قضائيا، "تم على إثرها تحريك المتابعة القضائية بحق 58 شخصا".

من جانب آخر، يُلاحق 58 شخصا للاشتباه في تورطهم في نشر أخبار زائفة حول الوباء بحسب ما أفاد بيان رئاسة النيابة العامة، مشيرا إلى أن البحث جار عن آخرين.