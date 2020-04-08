تسجيل 6180 إصابة جديدة بفيروس كورونا في اسبانيا

أعلنت ​وزارة الصحة​ الإسبانية تسجيل 6180 إصابة جديدة ب​فيروس كورونا​ ليرتفع العدد الإجمالي إلى 146690. هذا وأعلن رئيس وزراء ​إسبانيا​، ​بيدرو سانشيز​، مؤخرا أن بلاده ستخفف القيود الاقتصادية المفروضة بمقتضى ​حالة الطوارئ​ بعد عطلات ​عيد الفصح​، رغم أن حالة العزل العام ستمدد إلى منتصف ليل 25 نيسان. إضغط للمزيد

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