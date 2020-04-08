وزارة الصحة: 11 اصابة بفيروس كورونا على متن طائرتي مدريد وباريس

أعلنت ​وزارة الصحة العامة​ أنه "تم التأكد من إصابة سبعة ركاب بفيروس كورونا من أصل 108 كانوا على متن الطائرة التي أقلت مغتربين ووصلت أمس من ​مدريد​. كما تم التأكد من إصابة أربعة ركاب بـCOVID-19 من أصل 118 كانوا على متن الطائرة التي وصلت من ​باريس​".

وأوضحت أنه "سيتم اخراج الحالات الايجابية الى المستشفى تباعا، مع التشديد على تطبيق الحجر الصحي المنزلي المشدد للحالات السلبية، علما انه ستتم متابعتهم يوميا من قبل الوزارة وسيحال من تظهر عليه أي عوارض الى المستشفى لاعادة الفحص المخبري"، مشيرة الى أنه "سيتم الإعلان عن نتائج الفحوصات التي أجريت للركاب على متن طائرتي ​اسطنبول​ و​لاغوس​ فور صدورها في وقت لاحق".

