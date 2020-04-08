أعلنت وزارة الصحة العامة أنه "تم التأكد من إصابة سبعة ركاب بفيروس كورونا من أصل 108 كانوا على متن الطائرة التي أقلت مغتربين ووصلت أمس من مدريد. كما تم التأكد من إصابة أربعة ركاب بـCOVID-19 من أصل 118 كانوا على متن الطائرة التي وصلت من باريس".
وأوضحت أنه "سيتم اخراج الحالات الايجابية الى المستشفى تباعا، مع التشديد على تطبيق الحجر الصحي المنزلي المشدد للحالات السلبية، علما انه ستتم متابعتهم يوميا من قبل الوزارة وسيحال من تظهر عليه أي عوارض الى المستشفى لاعادة الفحص المخبري"، مشيرة الى أنه "سيتم الإعلان عن نتائج الفحوصات التي أجريت للركاب على متن طائرتي اسطنبول ولاغوس فور صدورها في وقت لاحق".
كانت هذه تفاصيل خبر وزارة الصحة: 11 اصابة بفيروس كورونا على متن طائرتي مدريد وباريس لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.