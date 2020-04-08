وزني وجه كتابا الى سلامة حول درس إمكانية تخفيض الرواتب والمخصصات في مصرف لبنان

وجّه ​وزير المالية​ ​غازي وزني​ كتاباً إلى حاكم ​مصرف لبنان​ ​رياض سلامة​ حول درس إمكانية تخفيض الرواتب والمخصصات في مصرف لبنان ولجنة الرقابة على ​المصارف​ و​هيئة الأسواق المالية​. وجاء هذا الكتاب بناء على قرار ​مجلس الوزراء​ رقم 7 تاريخ 2/4/ 2020، وانسجاماً مع ال​سياسة​ ​المالية العامة​ القاضية بخفض الرواتب والمخصّصات في المؤسسات والإدارات والهيئات العامة، والتي جرى تكريسها في ​الموازنة العامة​ لعام 2019 ويجري استكمال مسارها في موازنة العام 2020. إضغط للمزيد

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