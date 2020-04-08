بري دعا هيئة مكتب مجلس النواب لإجتماع يوم الثلاثاء المقبل

دعا رئيس ​مجلس النواب​ ​نبيه بري​ هيئة مكتب المجلس الى اجتماع يعقد يوم الثلاثاء في 14 نيسان 2020 في تمام ​الساعة​ الواحدة ظهرا وذلك لبحث جدول اعمال الجلسة المقبلة للمجلس.

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