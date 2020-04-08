الرئيس عون: للاستمرار في تعزيز الاجراءات الامنية والتنسيق بين الاجهزة العسكرية والامنية

شدد رئيس الجمهورية ميشال عون خلال الإجتماع الأمني في بعبدا على "ضرورة الاستمرار في تعزيز الاجراءات الامنية والتنسيق بين الاجهزة العسكرية والامنية"، منّوها بـ"الجهود التي تبذلها القوى الامنية في كافة المهمات التي توكل اليها."
بدوره، أكد رئيس الحكومة حسان دياب خلال الإجتماع "اهمية الامن الاستباقي والخطوات الواجب اتخاذها في هذا المجال لتأمين الاستقرار والأمان لكافة اللبنانيين والمقيمين في لبنان".
بعد ذلك، عرض قادة الاجهزة الأمنية التقارير المتوافرة عن الاوضاع في البلاد والمهام التي تقوم بها القوى العسكرية والامنية. كما تطرق البحث الى حاجات المؤسسات الأمنية.
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