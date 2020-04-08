مستشفى بشري: الحالات الإيجابية محصورة وخلية الأزمة تتابع الموضوع بشكل دقيق جدا

أعلنت إدارة ​مستشفى​ بشري الحكومي في بيان أنه "صدرت في وقت متأخر من ليل أمس، نتائج بعض الفحوصات ومن ضمنها 12 حالة ايجابية. مع العلم أن المعلومات سربت للاعلام قبل أن تتمكن إدارة المستشفى من الانتهاء من عملية الفرز. وقد كثرت التحليلات الإعلامية حول الموضوع، لذلك يهمنا توضيح ما يلي:



1 - من الطبيعي والمتوقع ما حصل إذ لولا متابعة خلية ​الأزمة​ للحالات والاتصال بالاشخاص بناء على داتا دقيقة، لما كانت الأغلبية الساحقة قد أجرت فحص PCR من الأساس ولما كان العدد ارتفع.

2 - ما زالت الحالات الإيجابية محصورة في نطاق معين وتتابع خلية الأزمة في المستشفى الموضوع بشكل دقيق جدا، وفي هذا الاطار نتمنى على جميع من يتلقى اتصالا من أحد أعضاء الخلية التعاون والتوجه لاجراء فصص PCR في مستشفى مار ماما بعد تحديد الوقت المناسب.

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3 - لقد تبلغت إدارة المستشفى من مكتب السيد وليام طوق وضع 500 فحص PCR بتصرفها للمساعدة في إدارة الأزمة. كما تبلغت الادارة أيضا وضع 300 فحص بتصرفها من جالية بشري في ​أوستراليا​ عبر السيد بشارة كيروز. شكرا للجميع.

4 - الرجاء عدم الهلع من اجراء فحص PCR لان المتابعة هي السبيل الوحيد لحصر انتشار الفيروس.

5 - أخيرا ودائما، البقاء في المنزل وعدم الاختلاط هو وحده الكفيل ب​القضاء​ على ​فيروس كورونا​ بشكل سريع. خليكون بالبيت."