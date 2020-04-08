وزارة الصحة: ارتفاع الإصابات بكورونا الى 575 بعد تسجيل 27 إصابة جديدة

أعلنت ​وزارة الصحة العامة​ تسجيل 27 إصابة جديدة ب​فيروس كورونا​، وبذلك يرتفع العدد الاجمالي للحالات المثبتة الى 575، موضحة أن ععد الفحوصات التي أجريت للمقيمين خلال الـ24 ساعة الماضية يبلغ 587 ظهر نتيجتها 15 حالة كورونا، كما أجري 276 فحصا للمغتربين ظهر نتيجته 12 إصابة بالفيروس.

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