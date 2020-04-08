أعلن وزير الصحة حمد حسن عن "اكتشاف ٧ اصابات بفيروس كورونا بين المغتربين العائدين على الطائرة القادمة من مدريد يوم أمس".
وفي السياق عينه، كشفت مصادر الـ"LBC" عن "اكتشاف 4 اصابات بفيروس كورونا على متن الطائرة التي أتت من باريس يوم أمس".
كانت هذه تفاصيل خبر حسن: 7 إصابات بكورونا بين المغتربين العائدين على طائرة مدريد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.