حسن: 7 إصابات بكورونا بين المغتربين العائدين على طائرة مدريد

أعلن ​وزير الصحة​ ​حمد حسن​ عن "اكتشاف ٧ ​اصابات​ ب​فيروس كورونا​ بين المغتربين العائدين على الطائرة القادمة من ​مدريد​ يوم أمس".

وفي السياق عينه، كشفت مصادر الـ"LBC" عن "اكتشاف 4 اصابات بفيروس كورونا على متن الطائرة التي أتت من باريس يوم أمس".