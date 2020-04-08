الاشتباه بوجود إصابات بكورونا على متن حاملة الطائرات شارل ديغول

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باريس: أعلنت وزارة الجيوش الفرنسية الأربعاء أن حوالى أربعين بحارا على حاملة الطائرات الفرنسية شارل ديغول ظهرت عليهم منذ فترة "عوارض مطابقة" لفيروس كورونا المستجد ويخضعون "لمراقبة طبية مشددة".

وقالت الوزارة في بيان "اعتبارا من اليوم سينقل إلى حاملة الطائرات فريق متخصص في كشف الحالات مع المعدات اللازمة لذلك بغية عزل الذين تتأكد إصابتهم منعا لتفشي الوباء على السفينة".

أوضحت أن حاملة الطائرات موجودة حاليا في الأطلسي وتبحر عائدة إلى ميناء تولون قبل الموعد المحدد في 23 أبريل.

وأضافت الوزارة "البحارة الذين ظهرت عليهم العوارض عزلوا كإجراء احترازي لحماية باقي الطاقم. ولم يسجل لدى البحارة المصابين أي تفاقم في حالتهم".

أرقام الحالات المؤكدة أو المشتبه بها غير مفصلة في صفوف القوات المسلحة. لكن بحسب الأرقام الأخيرة التي كشفتها وزيرة الدفاع فلورانس بارلي السبت، تم تسجيل 600 حالة (بين مدنيين وعسكريين) ولا وفيات. وأكدت الوزيرة مرارا أن الوباء لا يمنع القوات المسلحة من إتمام مهماتها على أكمل وجه.

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وحاملة الطائرات مجهزة جيدا لتأمين الرعاية الطبية والمراقبة. ويضم طاقمها الطبي حوالى عشرين طبيبا وممرضا وجراحا. وفيها قاعة لاستقبال المرضى تضم 12 سريرا وأجهزة تنفس وجهاز سكانر و"منطقة مخصصة للعزل قادرة على استيعاب مئة شخص".

وكان وباء كوفيد-19 تفشى على حاملة الطائرات الأميركية "ثيودور روزفلت" في المحيط الهادئ. وأدت إدارة السلطات الأميركية للأزمة التي رفضت إجلاء الطواقم ثم أقالت قائد الحاملة، إلى استقالة وزير البحرية الأميركية.



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