شكرا لقرائتكم خبر عن "الصحفيين العرب": الصحفيون يقومون بدورهم كلاملا بمهنية فى ظل أزمة كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عبر الاتحاد العام للصحفيين العرب عن تقديره الكامل للدور المهم الذي يقوم به الصحفيين في كل الدول العربية في ظل أزمة وباء كورونا حيث يقومون بدورهم كاملا بمهنية وموضوعية لنشر الوعي بين الشعوب العربية بخطورة الوباء وكيفية الوقاية منه والحد من انتشاره.

وأضاف اتحاد الصحفيين العرب في بيان له، أن قيام الصحفيين بدورهم المهني يمنع انتشار الشائعات ويواجهها ويضمن وصول الحقيقة الكاملة للشعوب العربية، مطالبا من كافة أعضائه الصحفيين في الدول العربية بالاهتمام بتوعية كافة الشعوب العربية بالأخطار الجسيمة التي ينشرها مرض الكورونا في أنحاء العالم.

وأعلن الاتحاد العام للصحفيين العرب عن تضامنه مع كافة الدول والشعوب العربية في نضالها ضد هذا الوباء اللعين الذي حصد الآلاف من شعوب العالم، مؤكدا على قدرة واستطاعة كافة الدول العربية ودول العالم أجمع على التغلب على هذا المرض الخطير.

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