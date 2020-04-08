شكرا لقرائتكم خبر عن النائب محمد بدراوى يُطالب بمد تسجيل العمالة غير المنتظمة حتى نهاية أبريل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طالب النائب محمد بدراوى، عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، وزارة القوى العاملة بفتح باب التقدم للتسجيل للحصول على منحة العمالة غير المُنتظمة حتى نهاية شهر أبريل الجارى كدفعة أولى، على أن يتم مدها بعد ذلك إلى نهاية السنة المالية الحالية 2019/2020 فى 30 يونيو 2020، قائلا "من تمكنوا من تسجيل بياناتهم فى قاعدة بيانات الوزارة حتى الآن نحو مليون ونصف عامل فقط، وهذا الرقم يُمثل 10% فقط من العمالة غير المنتظمة فى مصر".

وأوضح بدراوى، لـ"الخليج 365"، أن العمالة غير المنتظمة هى العمالة غير المؤمن عليها، لافتا إلى أنه وفقا للبيانات الصادرة عن الجهاز المركزى للتعبئة والإحصاء فإن هناك أكثر من 15 مليون عامل مؤمن عليهم ما بين قطاع خاص وحكومى ومعاشات، وأن قوة العمل فى مصر نحو 29 مليون شخص، وبالتالى هناك ما لا يقل عن 12 مليون على الأقل عمالة غير منتظمة.

وتابع بدراوى قائلا: "والآن وفقا لتصريح وزير القوى العاملة سيتم الصرف لمليون ونصف عامل فقط، وبالتالى هناك أكثر من 10 ملايين عامل لم يستفيدوا من تلك المبادرة"، وأضاف: "مستحيل يتم تسجيل 12 مليون عامل على موقع وزارة القوى العاملة فى نفس الوقت، لا يمكن تسجيل بياناتهم خلال مدة أقل من 3 أشهر على موقع واحد".

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وفيما يتعلق بالأموال اللازمة لصرف تلك المنح، قال بدراوى إن المبادرة تتضمن صرف مبلغ 500 جنيه لمدة 3 أشهر للعامل الواحد، أى ما يعادل 1500 خلال الـ3 أشهر، لافتا إلى أن صرف المنحة لمليون ونصف شخص سيكلف الدولة نحو 2.25 مليار جنيه، وفى حالة استكمال العدد ستكون التكلفة نحو 20 مليار ومن الممكن توفيرها من الـ100 مليار التى تم تخصيصها لمواجهة كورونا.

وكان وزير القوى العاملة محمد سعفان، قد أعلن بدء صرف المنحة الأولى التى قررها الرئيس عبد الفتاح السيسى للعمالة غير المنتظمة المتضررة من تداعيات أزمة كورونا ومقدارها 500 جنيه، لنحو مليون ونصف المليون عامل غير منتظم ، اعتبارا من الأحد المقبل وحتي الخميس 16 أبريل الجارى، من مكاتب البريد التى سيتم تحديدها فى الرسالة النصية المرسلة من وزارة القوى العاملة على رقم التليفون الشخصى لكل مستحق، وبها تاريخ ومكان صرف المنحة، لعدم تعرضهم لمخاطر الزحام، وحفاظاً على سلامتهم وكرامتهم.

وأوضح وزير القوى العاملة، أنه عند استلام المستحق من هذه الفئة للمنحة سوف يقوم مكتب البريد المختص، بتسليم العامل فيزا كارت بريد (ATM)، بدون أية تكلفة مالية علي العامل (مجانا)، ليقوم بموجب هذا الكارت صرف المنحة الثانية والثالثة ليصل بذلك إجمالى المبلغ الذى سوف يحصل عليه فى نهاية الشهور الثلاثة 1500 جنيه هى إجمالى ما قرره الرئيس السيسي لهذه الفئة.

وشدد الوزير على أن وزارة القوى العاملة سوف تستمر فى قبول تسجيل العمالة غير المنتظمة التى لم تقم بالتسجيل ، ذلك حتى نهاية بعد غدا الخميس، ذلك تسهيلا على هذه الفئة للذين لم يسجلوا بياناتهم من خلال المنظومة الإلكترونية ، مشيرا إلي أنه سيتم تدقيق بيانات العمالة التي تقوم بالتسجل أولا بأول، لإضافة المستحقين منهما لهذه المنحة لرفع العبء عن كاهلهم في ضوء الظروف الاستثنائية التي تمر بها.